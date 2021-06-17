«Хайповать на этой теме»: экс-звезда «Дома-2» Саша Черно высказалась о расставании Бородиной с мужем

В Сети уже несколько дней обсуждают расставание Ксении Бородиной с мужем Курбаном Омаровым. Причиной разлада в семье телеведущей называют его измену, и даже нашли виновницу сего события – экс-участницу телепроекта «Дом-2» Леру Фрост. А позже женатого Омарова заподозрили и в связи с Татой Блюменкранц.

Сама Бородина никак не комментирует происходящую в ее семье драму. Лишь иногда публикует свои размышления на тему насилия, измен, роли отца в воспитании дочери.

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Саша Черно в своем микроблоге получила вопрос о Ксении Бородиной. Кто-то из подписчиков спросил, что она об этом думает, и является ли произошедшее бумерангом для Ксении.

«Очень низко и подло со стороны людей хайповать сейчас на этой теме и кидать в нее камни. А делают это в особенности те, кого она песочила за измены или те бабы, которые прощали через 3 дня», — высказалась экс-участница телепроекта.

Саша Черно заметила, что телеведущая осталась верна своим принципам и совсем не виновата в том, как с ней поступили. «В сложную минуту подай руку, даже врагу своему, а не устраивай пляски на костях. Это и отличает шакалов от порядочных людей», — заключила Черно.

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Напомним, Ксения Бородина замужем за Курбаном Омаровым с 2015 года, родила от него дочь Теону. Это второй брак девушки.

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