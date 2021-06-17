«Идиллия»: Яна Кошкина в мини-платье цвета «взбесившейся Барби» сложила стройные ножки на кавалера

Девушка не выходит из образа пышногрудой светской львицы даже за кулисами.

31-летняя актриса Яна Кошкина стала известной благодаря ролям в комедийных сериалах и шоу на телеканале ТНТ. Длинноногая красотка с внушительными формами сразу запомнилась телезрителям, у нее появилась целая армия фанатов. И сейчас каждая фотография светской львицы в микроблоге собирает тысячи лайков и комментариев.

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Новое фото красотки не заставило себя долго ждать. Девушка является звездой шоу «Однажды в России» и сейчас принимает участие в съемках нового сезона. В перерывах между «моторами» красотка решила отдохнуть в компании коллеги и прилегла на диване, закинув при этом на него свои длинные ножки.

«Идиллия… за минуту до того, как мы с Ильей Макаровым разгромили весь съемочный павильон…», — подписала красотка снимок.

Девушка не выходит из образа пышногрудой гламурной светской львицы даже за кулисами. При этом, эксплуатировать такое амплуа Кошкиной помогают соответствующие наряды. На этот раз модница позировала в мини-платье трендового цвета «взбесившейся Барби», который, кстати, полюбился многим звездам.

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