«Очень подходит»: Васильев рекомендовал платье для женщин с округлым животиком

Александр Васильев в эфире «Модного приговора» посоветовал женщинам с типом фигуры «яблоко» присмотреться к платьям, напоминающим русский сарафан. Расширяющаяся книзу модель хорошо скрывает под собой округлые животики, которые так часто смущают корпулентных красавиц.

На подиуме Первого канала «народный стилист» подобрала как раз такой наряд для героини проекта Татьяны, которая несколько располнела в последнее время, и ее муж Владимир был крайне недоволен этим фактом. Участница шоу вышла на подиум в длинном платье и летнем безрукавом платье-халате из схожей ткани в полоску, накинутом как жилет в расстегнутом виде.

«Одежда, напоминающая по покрою русский сарафан, особенно в нижней части платья, очень подходит к вашему типу фигуры и нежные оттенки бледно-сиреневого, разбеленного лавандового очень вам идут», — прокомментировал историк моды.

Немаловажным в этом комплекте было и то, что в нем имелись вертикальные линии в виде принта в полоску и краев платья-халата, который был расстегнут, — все это зрительно вытягивало силуэт и стройнило.

Эвелина Хромченко при этом добавила, что в идеале этот наряд должен также иметь рукав по локоть, чтобы завуалировать полноту рук.

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