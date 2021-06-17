«Освежает кожу»: Хромченко назвала оттенок, который идет каждой женщине

Нежный цвет, к тому же, никогда не выходит из моды.

В этом сезоне в тренде различные нежные тона и разбеленные оттенки, не удивительно, что взгляд модниц в очередной раз оказался прикован к оттенку персика или, как его еще называют, цвету лососины. Именно в этой колористической группе стилисты «Модного приговора» выбрали для героини шоу платье с рукавами бишоп и сложной многоярусной юбкой.

Наряд не оставил равнодушным ни одного человека в студии Первого канала: начиная от самой участницы фэшн-преображения и заканчивая ведущей Эвелиной Хромченко. Стилист заметила, что привлекательность образа во многом была построена именно на оттенке персика, который идет практически каждой женщине, а героине с ее смуглой кожей – особенно.

«Этот разбеленный цвет лососины очень освежает кожу. Запомните, он хорошо смотрится рядом с лицом любой женщины, потому что дает очень приятное освещение», — прокомментировала ведущая.

Она поэтично сравнила представленное на подиуме платье с только что распустившимся бутоном цветка. Отметим, что ранее Хромченко уже рассказывала об оттенке персика, заявляя, что он никогда не выходит из моды.

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