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Итальянские каникулы: Бузова в маленьком черном платье и жакете цвета радуги отправилась в ресторан

Певица отдыхает на элитном курорте у озера Комо.

Итальянские каникулы: Бузова в маленьком черном платье и жакете цвета радуги отправилась в ресторан
Ольга Бузова. Фото: Global look press

Ольга Бузова сразу же после скандала на телеканале «Матч ТВ» улетела из страны. Девушка сейчас восстанавливает душевное равновесие на одном из курортов у озера Комо в Италии вместе с подругой. Но не забывает делиться новостями в своем микроблоге.

Накануне Бузова отправилась в ресторан. Для выхода в свет красотка облачилась в маленькое черное платье, поверх которого накинула стильный жакет в вертикальную полосу цвета радуги. Дополнили наряд сумочка на цепочке и туфли-лодочки на ультрамодном каблуке «рюмочка».

Ольга Бузова
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Напомним, что скандал на спортивном федеральном телеканале спровоцировал комментатор Дмитрий Губерниев. Певицу и телеведущую пригласили в преддверии Евро-2020, чтобы обсудить футбол и сборную России, но Губерниев захотел, как уверены многие телезрители, «потроллить» Бузову и не переставая шутил в ее адрес не по теме, чем довел ее до слез и истерики.

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