Стильная многослойность: Наташа Королева отметилась в сарафане с принтом «мильфлер» поверх черной футболки

Звезда отправилась в таком летнем наряде кататься с сыном на велосипедах.

Семья певицы Наташи Королевой живет в загородном элитном поселке. Пространство позволяет звезде устраивать не только домашние посиделки и пикники с друзьями, но и съемки телепрограмм, фотосессии на природе и создавать контент для соцсети, которую исполнительница хитов «Дельфин и русалка» и «Желтые тюльпаны» активно развивает.

Накануне Королева с сыном Архипом отправились на прогулку на велосипедах. И не запечатлеть на память этот момент звезда не смогла. Она поделилась теплым снимком, на котором едет по проселочной дороге рядом с наследником.

Для активной прогулки Наташа Королева выбрала яркий летний наряд, поддержав тренд на многослойность. Поверх черной футболки модница надела длинный сарафан с принтом «мильфлер», или мелкий цветочек, а прическу украсила бордовым ободком и розовыми дредами из канекалона.

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