Барышня-крестьянка: беременная Арзамасова в пышном сарафане спрятала большой животик под передником

Актриса ждет первенца от фигуриста Ильи Авербуха.

Минувшей весной звезда театра и кино Елизавета Арзамасова и ее муж, фигурист и продюсер Илья Авербух, поделились с поклонниками радостной новостью – у них грядет пополнение в семье. Звезда сериала «Папины дочки» уже на большом сроке, ушла в декретный отпуск и теперь наслаждается одним из самых счастливых периодов в жизни женщины.

Елизавета Арзамасова уже ощутила свойственный многим беременным синдром гнездования, а также сильную тягу к диванному ничегонеделанию. Но неуемная энергия актрисы бьет ключом, и девушка продолжает активничать.

Накануне красотка поучаствовала в фотосессии, стилизованной под крестьянскую тематику. В пышном сарафане с холщовым передником и соломенной шляпке Арзамасова позировала в ромашковом поле.

Напомним, что Авербух и Арзамасова поженились в декабре прошлого года. До этого пара тщательно скрывала свои отношения, которые длились довольно длительное время.

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