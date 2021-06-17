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Дива развлекается: Нетребко в маечке и мини-шортах позировала на крыше своего дома в Вене

Певица принимала гостей на открытой террасе и от души повеселилась.

Дива развлекается: Нетребко в маечке и мини-шортах позировала на крыше своего дома в Вене
Анна Нетребко. Фото: Global look press

Звезда мировой оперы Анна Нетребко давно претендует на звание инстаблогера. У певицы 690 тысяч фолловеров, она активно с ними общается и регулярно постит фото- и видеоконтент на самые разные темы – от концертов и закулисья до домашних посиделок и рецептов.

На этот раз оперная дива показала, как прошли посиделки на террасе своей венской квартиры. К певице в гости пришли друзья и коллеги, и все они отлично провели время за ужином, а потом начали фотографироваться. Нетребко принимала гостей в маечке и мини-шортах и не стала переодеваться для съемки, позируя так на самой высокой точке крыши.

Анна Нетребко
Анна Нетребко. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

К слову, так Анна Нетребко обычно одевается на отдыхе, ее редко можно заметить в столь легком комплекте. Обычно дива даже для простой прогулки по парку старается придумать кое-что весьма яркое и экстравагантное.

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