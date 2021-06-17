«Многие хотят видеть»: Бузова в черном бикини позировала у бассейна, оттопырив «пятую точку»

Певица отдыхает в Италии с подругой и не скупится на «горячие» снимки.

Экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2», певица и начинающая мхатовская актриса Ольга Бузова отдыхает в Италии, на озере Комо. Девушка улетела туда на минорной ноте – практически сразу же после скандального интервью на телеканале «Матч ТВ», в эфире которого она разрыдалась от обидных шуток спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.

Сейчас Бузова старается ни о чем не вспоминать, лишь изредка подбадривая себя различными сентенциями. И одну из них девушка написала под пикантным снимком, на котором позирует в черном бикини у бассейна.

«Многие хотят видеть, как ты сдаешься. Разочаруй их!», — подписала снимок певица.

Причем, позировать Бузова решила задом. То есть повернулась спиной к камере и заметно подала «пятую точку» в кадр. «А спину не выгибать слабо?», — поинтересовался кто-то, намекнув на чересчур оттопыренный зад певицы.

Поклонники Бузовой поспешили поддержать ее: «Красотка! Оленька ты умничка, не слушай никого, любим тебя», «Каждое фото все красивей и красивей, Оля лучшая», «Оля ты лучшая никого не слушай собаки лают караван идет!!!пусть завидуют завидуют молча!!!».

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