На отдыхе: Валерия в джинсовке и многоярусном легком сарафане кокетливо оголила хрупкое плечо

Певица находится в прекрасной форме и при любом удобном случае стремится это продемонстрировать.

Певица Валерия в свои 53 года выглядит невероятно молодо. Многие поклонники звезды считают, что цифра в паспорте у их любимицы – явно не про ее внешность. И в очередной раз смогли в этом убедиться, когда их любимица поделилась фотографией с отдыха.

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Снимок Валерия разместила у себя в микроблоге. На нем звезда позирует на летней террасе у друзей, сидя на мягком диване. Для свежего июньского вечера исполнительница утеплилась безразмерной джинсовкой поверх легкого многоярусного сарафана на тонюсеньких бретельках. И позируя, знаменитость кокетливо приспустила куртку с одного плеча, оголив хрупкую ключицу.

«Шикарная Валерия!», «Такая красивая», «Моя муза», «Красотка!», «Огонь!», — написали некоторые в комментариях.

Валерия много трудится, чтобы оставаться в форме – стройной, молодой и красивой. Звезда строго следит за своим рационом, ведет здоровый образ жизни и давно дружит с фитнесом и физическими нагрузками.

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