Почти на яхте: Клава Кока в косухе из денима и джинсах повеселилась с Моргенштерном

Накануне 24-летняя певица Клава Кока сообщила сразу о двух радостных событиях в ее карьере. Девушка представила новый клип на песню «Нокаут», которую она исполнила вместе с Сергеем Жуковым, а также достижение миллиона просмотров хита с Моргенштерном.

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Последнее стало поводом для встречи и веселья со скандальным и эпатажным музыкантом. Кока и Моргенштерн появились на берегу Москва-реки на закате и повеселились от души – у аппетитного тарта с ягодами поменялось предназначение, и он полетел прямиком в лицо Алишеру.

«Снимали клип на яхте на закате, отмечаем тоже (ну почти)», — сообщила звезда.

Для веселого времяпрепровождения Клава Кока облачилась в тотальный аутфит из денима. Джинсовый кроп-топ девушка сопроводила модными клешами, а поверх накинула безразмерную косуху.

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