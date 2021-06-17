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Почти на яхте: Клава Кока в косухе из денима и джинсах повеселилась с Моргенштерном

Артистка и рэпер отметили миллион просмотров совместного трека.

Почти на яхте: Клава Кока в косухе из денима и джинсах повеселилась с Моргенштерном
Клава Кока. Фото: Global look press

Накануне 24-летняя певица Клава Кока сообщила сразу о двух радостных событиях в ее карьере. Девушка представила новый клип на песню «Нокаут», которую она исполнила вместе с Сергеем Жуковым, а также достижение миллиона просмотров хита с Моргенштерном.

Последнее стало поводом для встречи и веселья со скандальным и эпатажным музыкантом. Кока и Моргенштерн появились на берегу Москва-реки на закате и повеселились от души – у аппетитного тарта с ягодами поменялось предназначение, и он полетел прямиком в лицо Алишеру.

«Снимали клип на яхте на закате, отмечаем тоже (ну почти)», — сообщила звезда.

Клава Кока и Моргенштерн. Фото: instagram.com/klavacoca/
Клава Кока и Моргенштерн. Фото: instagram.com/klavacoca/

Для веселого времяпрепровождения Клава Кока облачилась в тотальный аутфит из денима. Джинсовый кроп-топ девушка сопроводила модными клешами, а поверх накинула безразмерную косуху.

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