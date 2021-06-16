«Я не гонюсь за мужиками»: Ирина Пингвинова ответила на хейт из-за романа с экс-ухажером Нади Ермаковой

На днях бывшая участница «Дома-2» Ирина Пингвинова, воспитывающая грудную дочку Милану, рассекретила свои отношения с действующим героем телестройки Артемом Мартинчиком. Пара вместе была на вечеринке в честь дня рождения Яны Захаровой.

После того, как Ирину увидели вместе с Артемом, только ленивый не сказал молодой маме свое «фи» по поводу избранника. Мол, денег у него нет, да и недавно встречался с Надей Ермаковой и повел себя с ней некрасиво.

Пингвинова в свое оправдание заявила, что имеет полное право на счастье, и с Мартинчиком общается уже на протяжении трех месяцев.

«Я не гонюсь за мужиками с приданым, за правильностью, как хочет мое окружение. Или люди, которые хотят для меня только хорошее. Я делаю так, как чувствую. Я могу влюбиться в глаза, в голос, руки. Мне же мало нужно. Просто, чтобы меня искренне любили, и это было взаимно», — высказалась Ирина Пингвинова в Instagram.

Напомним, с отцом своей дочери Миланы ,Димой Чайковым, Ира Пингвинова рассталась перед рождением малышки. Экс-избранник молодой мамы не проявляет желания общаться с наследницей.

Смотрите также: