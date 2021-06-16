«Помощницы»: маленькие дочери Виторгана и Млодик помыли машину в милых домашних платьях

Звездная пара запечатлела на видео, с каким усердием трудятся их наследницы, готовясь к поездке на детском автомобиле.

Жена известного артиста Эммануила Виторгана Ирина Млодик поделилась трогательным видео в Instagram. В центре сюжета – две дочери пары Этель и Кларочка. Девочки облачены в милые домашние платьица. В этих нарядах крошки старательно моют автомобиль, предназначенный для детей.

«Моем машину. Готовимся к поездке. Да, Этелечка? Сейчас помоете и сядете, поедете», — говорит Ирина Млодик за кадром.

У каждой из девочек в руке тряпка, рядом стоит маленькое ведерко с водой – словом, все по-настоящему! Ирина Млодик дала понять, что Этель и Клара решили помыть машину по собственной инициативе.

«Мамины и папины помощницы… Дорогие мамочки! Как важно на собственном примере все показывать детям. Никто специально не учил… Дети все впитывают, как губки!» — прокомментировала видео Ирина Млодик.

Напомним, старшей дочери пары Этель в феврале исполнилось три года, а младшей, Кларочке, в августе будет два.

Стоит отметить, что Эммануилу Виторгану 81 год, Ирина Млодик моложе его на 22 года.

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