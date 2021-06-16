«Мой герой идет работать в поликлинику»: Максим Аверин раскрыл детали девятого сезона сериала «Склифосовский»

Сериал телеканала «Россия» «Склифосовский» завоевал огромную популярность у телезрителей. Вышло уже восемь сезонов картины, в центре повествования которой будни врачей известной в стране клиники. Сейчас идут съемки девятого сезона сериала. Одну из ролей в нем, харизматичного хирурга Олега Брагина, сыграл актер Максим Аверин. По его словам, в новом сезоне жизнь его героя круто изменится.

«Мой герой идет работать в поликлинику, его ждет реабилитация после операции. Я уже предчувствую отзывы: что это у Брагина так быстро отрасли волосы после химиотерапии? Все это ерунда, это не то, зачем надо следить. Главное — что мой герой выкарабкивается из такого сложного витка его жизни», — поделился Максим Аверин.

Он добавил, что отношения с возлюбленной Мариной, которую сыграла Мария Куликова, у Брагина будут складываться не гладко.

Впечатлил артиста и сам съемочный процесс. Ему было позволено не только работать в кадре, но и снимать. Речь идет и сцене катастрофы в метро.

«Мне вешали специальную камеру на грудь, шлем с камерой на голову. Опыт невероятный», — рассказал Максим Аверин в беседе с Wday.ru.

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