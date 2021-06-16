«Мама запрещала всем общаться с папой»: пасынок Макеевой сделал признание

Встреча Анастасии Макеевой и Романа Малькова произошла прошлым летом на даче у звезды. В середине августа, по словам бизнесмена, он объявил своей жене Светлане о предстоящем разводе. А в конце мая женился на звезде театра и забрал старшего сына, 16-летнего Андрея, в Москву.

Трое младших детей вместе с мамой остались жить в Словении. Светлана обвиняет Романа в том, что он не дает детям деньги и не хочет с ними общаться. Однако в студии программы «Прямой эфир» прозвучали противоположные версии.

«Мама запрещала всем детям общаться с папой, и все скрывали это. Я ей не давал телефон. Когда узнала, начала мне угрожать, что выгонит из дома. Я думал, что пугает, и не переставал общаться с папой», — сказал Андрей Мальков.

Роман тем времени рассказал о том, что периодически переводит детям деньги и оплачивает расходы.

«Он оплачивает рестораны, у нас есть транзакции. Он ушел от Светланы, а не детей бросил. Сегодня только оплатил лагерь сыну», — добавила Макеева.

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