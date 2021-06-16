«Рома никогда не забывал детей»: родители Макеевой рассказали о своем зяте

В конце мая Анастасия Макеева вышла замуж в четвертый раз. Ее избранником стал бизнесмен Роман Мальков. Познакомились они на даче у звезды театра прошлым летом и больше не расставались. Ранее 37-летний мужчина признался, что еще в середине августа позвонил своей жене Светлане, которая родила ему четырех детей, и сказал о грядущем разводе. Хотя, по словам Малькова, речь о нем шла уже давно. Об этом строитель рассказал в ток-шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. В студии программы появились и родители Анастасии, которые рассказали о своем зяте.

«Рома покорил своей честностью, добротой, вниманием. Впервые в жизни увидела, как дочь плачет не от несчастья, а от счастья. Когда мы познакомились с его родителями в кафе, то было ощущение, как будто их всю жизнь знали. Мы всем сердцем прикипели», — сказала мама Анастасии Марина Макеева.

Отец актрисы Василий Васильевич отметил, что Роман – ответственный человек, поэтому под венец он вел дочь с чистым сердцем. Кроме того, Марина Борисовна отметила, что Мальков всегда помогал детям.

«Рома никогда не забывал детей. Помогите найти этим двум людям общий язык. Нельзя лишать детей любви мамы и папы. Настенька не просто так предлагала Светлане дружить», — сказала Марина Макеева.

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