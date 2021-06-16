«Стали спать в разных спальнях»: муж Макеевой рассказал, как жил с бывшей женой

Роман Мальков сказал, что разговор о разводе с бывшей женой шел с 2008 года.

Анастасия Макеева и Роман Мальков познакомились прошлым летом на даче у актрисы. А в конце мая этого года возлюбленные сыграли свадьбу. В Словении, откуда приехал бизнесмен, остались жить его бывшая жена Светлана и трое детей. Старшего сына, 16-летнего Андрея, отец забрал к себе в Москву. Ранее многодетная мама говорила, что о романе своего мужа узнала из соцсетей. Оказалось, что Роман позвонил ей еще в августе.

«Я лично позвонил Светлане в связи с тем, что был полный локдаун. 14–15 августа. Я набрал ей и сказал, что я принял решение о разводе. С 2019 года я не носил кольцо», — сказал Роман в студии ток-шоу «Прямой эфир».

Также бизнесмен рассказал о своей жизни в первом браке.

«Мы практически сразу стали спать в разных спальнях. Светлана была беременна, то неудобно, то жарко. Я спал по три-четыре часа в сутки максимум. О разводе разговор шел с 2008 года. Уходил часто, чтобы избежать скандалов, метания предметов», — признался Мальков.

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