«Не знала бы и дальше»: Макеева высказалась об экс-жене своего новоиспеченного мужа

Анастасия Макеева вышла замуж за Романа Малькова в конце мая. Возлюбленные сыграли свадьбу в Крыму, а на следующий день обвенчались. Медовый месяц оба проводят в работе – у актрисы четыре постановки в театрах. Тем не менее она нашла время, чтобы прийти в студию ток-шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. Там она высказала свое мнение о бывшей жене Романа.

«Ничего не знала об этой женщине и не знала бы дальше. Дала бы совет: женщины, живущие много лет, как у Христа за пазухой с мужчиной, не способные себя содержать, нуждаются в определенном подходе. Светлана не сильно может о себе одной позаботиться, не то чтобы о детях. Детей рожают вдвоем, ну как бы… могут случиться ситуации разные. У тебя дети — их надо содержать, а не просто сесть на попу и сказать: «Содержите меня», — сказала Макеева.

Напомним, что Макеева и Мальков познакомились прошлым летом на даче у звезды театра.

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