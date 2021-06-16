«А можно так всегда?»: Бородина похвасталась несметным количеством красных роз на фоне слухов о разладе с мужем

Телеведущая показала роскошные букеты, которые не смогли уместиться в одной комнате.

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина показала в сторис Instagram невероятные по своей красоте кадры. Примерно так, вероятно, должен выглядеть миллион алых роз.

Звезда запечатлела букеты красных роз, которыми уставлена вся ее гостиная и прилегающее к ней помещение. Розы одного сорта и длины — в вазах, ящичках, колбах… Зрелище просто умопомрачительное. Ксения Бородина не озвучила, сколько цветов поместилось в ее доме, но, вероятно, их больше тысячи.

«А можно так всегда?» — таким комментарием сопроводила видео Ксения Бородина.

Телеведущая не стала распространяться и по поводу происхождения роз. Она умолчала о том, кто ей преподнес такое огромное количество цветов.

Поклонники теледивы подозревают, что это мог сделать ее супруг Курбан Омаров. Не исключено, что с помощью букетов красных роз он надеется вымолить у жены прощение за какой-то проступок.

Напомним, что звездная пара уже довольно продолжительное время находится в ссоре по неизвестной причине. Курбана Омарова между тем уже несколько раз видели в обществе экс-участниц «Дома-2» Леры Фрост и Таты Блюменкранц.

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