Просто божественно: жена Овечкина в сексапильном бикини оголила роскошное тело на пляже

Дочь ныне покойной актрисы Веры Глаголевой может похвастаться идеальной фигурой. И это при том, что у модели есть двое детей — мальчишки Сергей и Илья. Их отцом стал хоккеист Александр Овечкин. Спортсмен, к слову, в восторге от своей красавицы-жены. Появляясь на публике, супруги воркуют как голубки. Хоккеист всегда смотрит на Анастасию влюбленным взглядом, девушка буквально купается в лучах его обожания.

Надо ли говорить, что модель может похвастаться точеной талией — две беременности и роды на ее фигуре никак не сказались. Но идеальный животик не единственная гордость Анастасии Шубской, ее пышный бюст и бесконечные ножки сводят с ума поклонников.

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«Божественная», «Роскошное тельце — сложно поверить, что у нее двое детей», «Родила и не потолстела — сделано!», «Шахерезада нашего времени», «Шикарная», «Моделька! Ну какое идеальное тело», «Спереди также хороша, как и вид сзади! Тут и плоский животик, и талия, и красивая линия декольте», «Загорелая нимфа», — написали фолловеры.

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