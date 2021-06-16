«Не сделать это было бы преступно»: Леонид Агутин высказался о программе «Квартирник НТВ у Маргулиса»

Специальный выпуск передачи пройдет в Брестской крепости. Он будет посвящен скорбной дате — 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

В ближайший вторник наша страна будет отмечать скорбную дату: 22 июня 2021 года исполнится восемьдесят лет со дня начала Великой Отечественной войны.

Выпуск передачи «Квартирник НТВ у Маргулиса» будет посвящен этому событию, и пройдет он в необычной форме. Почтить память героев было решено в месте, принявшем на себя первый удар фашистов, — в крепости-герое Бресте.

Съемки программы проходили на территории Брестской крепости. Участие в ней приняли Александр Розенбаум и Юрий Стоянов, Леонид Агутин, Евгений Дятлов, Ольга Кормухина и бессменный ведущий проекта Евгений Маргулис, а также лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов, победитель второго сезона шоу «Маска», музыкант Jony, группы «Калинов Мост», «СерьГа», «Чайф» и автор и исполнитель Игорь Растеряев. Они исполнят песни о войне.

«Спасибо всем, кто придумал это сделать, потому что не сделать это было бы преступно. Спасибо за возможность лишний раз поклониться в пояс нашим родителям и их родителям за то, что он прошли, пережили, испытали», — сказал участник программы Леонид Агутин.

Передачу «Квартирник НТВ у Маргулиса». «Брестская крепость» телеканал НТВ покажет 22 июня, начало в 22:35 по московскому времени.

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