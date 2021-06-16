«Вот как это надо делать!»: Гарри Галкин в брюках с лампасами и принтованной футболке прочитал рэп

Максим Галкин, как известно, является юмористом и умеет прекрасно пародировать известных персон. На его концертах всегда аншлаги. Вот уже почти 20 лет он счастлив в отношениях с Аллой Пугачевой. У пары подрастают двойняшки Лиза и Гарри. Малышам с юных лет стали давать лучшее образование. Они играют на музыкальных инструментах и знают английский и французский языки. А поклонники, которые следят за тем, как малыши растут, уверены, что у них также есть артистический талант.

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Обычно Лиза интересуется модой, устраивает танцы по утрам и ни в чем не уступают брату. Гарри в свою очередь обожает заниматься домашними делами, чинить и мастерить что-то с папой. Но в разгар лета мальчик раскрыл в себе и талант как исполнителя рэпа. Он вышел в сад, где предстал в брюках с лампасами, принтованной футболке и кепке. Наследник Пугачевой дал советы и зачитал свой рэп.

«Чтобы стать рэпером, надо пить много воды, потому что вода состоит из слюней, а слюнями уже поешь рэп. Вот как это надо делать», — заявил Гарри.

«Всем рэперам России! Совет от Гарри!» — заявил Галкин.

Поклонники пришли в восторг от юного артиста. Многие одарили малыша комплиментами. «Молодец мальчик!!! Так и им и надо — этим рэперам», «Шикарный ребенок», «Чтобы стать репером надо просто плеваться!», «Будет как Макс… умный… добрый… надежный…», «Будущий сердцеед», «Умный и безумно обаятельный сынок вырос», — прокомментировали пост подписчики.

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