«Мы могли бы давно продать или сдать свою долю»: отец Фриске пояснил ситуацию с квартирой дочери

Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир заявил, что его удивили новости, якобы он проиграл суд бывшему гражданскому мужу дочери телеведущему Дмитрию Шепелеву.

По его словам, они изначально были против продажи 1/3 доли в квартире их дочери. Он заметил, что сегодня представители Шепелева активно просят его продать свою долю телеведущему, либо продать квартиру и поделить деньги. Как заметил Владимир Фриске, избавляться от апартаментов он не намерен. Это единственное, что в будущем останется его внуку Платону от матери, сообщает «Собеседник».

«Мы могли бы давно продать или сдать свою долю, но эти 2/3 доли в квартире Жанны принадлежат Платону. Хоть люди и говорят, что я жил и живу за счет дочери, я всю жизнь работаю, до сих пор занимаюсь небольшим бизнесом в Дубае, на это и живем». Владимир Фриске

Ранее в СМИ прошли новости, что Дмитрий Шепелев выиграл в суде в споре за квартиру у родителей своей покойной гражданской жены певицы Жанны Фриске. Отец и мать звезды требовали запретить телеведущему совершать сделки с долей их внука Платона.

больше по теме Дмитрий Шепелев одержал победу в суде над родителями Жанны Фриске в битве за квартиру Отец и мать покойной исполнительницы требовали запретить телеведущему совершать сделки с долей их внука Платона.

Напомним, что квартира Жанны Фриске, за которую ведется война среди близких, стоит в районе 24 миллионов рублей. Шепелев хочет выручить с продажи примерно восемь миллионов.

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