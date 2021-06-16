«Заставил меня раздеться… Меня тошнило, я рыдала»: Проклова о пережитом в юности ужасе

Елена Проклова разразилась новыми подробностями, поделившись историей о том, как она тщетно пыталась избежать встреч и приставаний именитого артиста, который стал ее тайным возлюбленным. Все это дело давно минувших лет. Однако пережитое отразилось на всей жизни актрисы. Называть имен звезда не стала, однако публика тут же признала в таинственном ухажере Олега Табакова. Артист преследовал Елену, буквально не давая ей прохода.

«Знала: он начнет трогать меня и совершать странные и неприятные действия. А он в ответ: «Слушайся и молчи, я знаю, что надо делать». Ну, раз он царь и бог, то, значит, это просто я чего-то не понимаю. Он остановил машину в безлюдном месте, заставил меня раздеться… Меня тошнило, я рыдала, умоляя прекратить. Но, кажется, ему нравилось смотреть на мои страдая.

Это продолжалось два года, когда съемки кончились — тоже. Он испытывал потребность видеть меня постоянно, вызывал из дома под разными предлогами — репетиции, музеи, встреча с друзьями, — а в итоге я оказывалась с ним в подъезде, в машине, в пустой квартире», — приводит 7days слова Елены Прокловой.