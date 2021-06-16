«Он очень злой сам по себе»: Орлова объяснила, почему передачу с Шепелевым не показывали на ТВ

Как отметила звезда, она не удивлена, что новый проект телеведущего «Ты как я» «не выстрелил».

Телеведущая скандального проекта «Дом-2» и близкая подруга покойной певицы Жанны Фриске Ольга Орлова объяснила, почему на какое-то время переставали показывать на телевидении детское шоу «Ты как я». Его, как известно, ведет бывший гражданский муж исполнительницы Дмитрий Шепелев.

В очередную годовщину со дня смерти звезды Орлова пришла на кладбище, чтобы поддержать близких Жанны Фриске – мать исполнительницы Ольгу и отца Владимира. Как заметила Орлова, она не удивлена, что новый проект Шепелева «не зашел» на телевидении, сообщает «Собеседник».

«Он ведь очень злой сам по себе, чтобы вести детскую передачу». Ольга Орлова

Напомним, что в январе нынешнего года в СМИ прошли новости о закрытии детского шоу «Ты как я» с Дмитрием Шепелевым в роли ведущего. Позже стало известно, что это всего лишь слухи. Шепелев стал ведущим и второго сезона проекта, где к нему в студию приходят дети и их звездные родители.

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