«Я была ребенком. Ужасно»: Проклова разразилась признаниями о пережитых в юности приставаниях

Актриса рассказала, что в 15 лет в ней только начал просыпаться интерес к противоположному полу.

Елена Проклова до сих пор отвечает на вопросы журналистов на фоне своего недавнего интервью с Лерой Кудрявцевой. Тогда, напомним, актриса рассказала, что в юности к ней домогался именитый артист. Сама Елена была влюблена в своего мучителя. Будучи юной девочкой, она даже не понимала всю суть происходящего. Ей казалось, что и она любима, желанна. Однако с возрастом Проклова открыла для себя неприятную сторону этих запретных отношений. По словам Елены, на момент бурного романа она, по сути, была еще ребенком, а вот ее тайный ухажер — взрослым мужчиной со своими сексуальными потребностями.

«Когда в 15 лет в тебе просыпается какое-то сексуальное влечение, а человек тобой увлечен, влюблен в тебя — это завораживает. Проблема состояла в том, что взрослый мужчина хотел сексуального удовлетворения, а я была ребенком. Ужасно. Наши отношения приобрели болезненную и извращенную формы. И это стало травмой на всю жизнь, поверьте, на всю жизнь!» — приводит 7days слова Елены Прокловой.

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