Неожиданный поворот: бывшая «Мисс Екатеринбург» стала наложницей Моргенштерна в его клипе

Рэпер Моргенштерн выпустил новый клип «Аристократ». По сюжету, музыкант покупает целый дворец и начинает в нем жить с армией наложниц. В одной из сцен модный среди молодежи исполнитель оказывается в ванной с армией девушек-красавиц. Одной из них стала «Мисс Екатеринбург-2017» Анастасия Каунова.

На своей страничке в Instagram девушка кратко прокомментировала свои съемки в клипе рэпера. «Было неожиданно», — написала она.

Напомним, что в 2017 году Анастасия Каунова покорила своей красотой весь Екатеринбург. Студентка на тот момент архитектурного университета завоевала симпатию судей, зрителей и даже других девушек, участвующих в конкурсе. Кстати, ради участия она не пошла на экзамен в автошколе. В качестве приза за победу ей достался новенький автомобиль.

Кстати, екатеринбурженка сейчас строит модельную карьеру. Несколько лет назад она перебралась в Москву, сообщает «Комсомольская правда-Екатеринбург».

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