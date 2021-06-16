«Даже «Разочарование сезона» не удостоили»: Домогаров возмутился, что не получил поощрений за спектакль

Актер тонко подколол своих коллег, о которых, в отличие от него, не забыли театральные критики.

Актер Александр Домогаров в Instagram выразил сожаление, что театральные критики никак в этом сезоне не отметили известный спектакль с его участием «Ричард III».

«Даже «Разочарование сезона» и то нас не удостоили». Александр Домогаров

Ниже на своей страничке он привел комментарий театрального критика Павла Руднева, в котором тот отметил главные работы сезона. В их числе спектакль «Горбачев» с Евгением Мироновым и Чулпан Хаматовой, постановка «Моцарт «Дон Жуан» с Евгением Цыгановым, «Человек без имени» с Никитой Кукушкиным.

В комментариях Александр Домогаров пояснил свою позицию: «Есть те, кто признан. И те, о ком никогда, никак и ничего».

Напомним, что спектакль «Ричард III» Театра Моссовета – одна из самых жестоких пьес о борьбе за престол. Ричард в исполнении Александра Домогарова осознает всю глубину своего падения, но «страсть власти» в нем неистребима.

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