«Большой взрослый мир»: дети Тиханович, Алейникова и Грибалевой стали выпускниками

Белорусские звезды порадовались за своих детей.

Июнь — пора выпускных экзаменов и нового этапа в жизни каждого 11-классника. Выпускников оказалось немало и среди белорусских звезд. Так, в их числе был сын певицы Анастасии Тиханович, внук Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича — Иван. Снимками с ним артистка поделилась в своем Instagram.

«Буквально вчера выбирали первый школьный рюкзак, покупали тетради с наклонной линейкой. А сегодня все вокруг поздравляют и говорят — добро пожаловать в большой взрослый мир», — написала Тиханович.

Продюсер Макс Алейников, увидев фотографию дочери в выпускном платье, отметил, что не может налюбоваться.

«Взрослая жизнь барабанит в двери. Последний звонок отгремел. Впереди другая страна, другие люди, другая жизнь. Верю, Люблю, Переживаю», — написал Алейников.

Примкнула к числу выпускников и старшая дочь актрисы и телеведущей Ларисы Грибалевой.

«У меня сегодня выпускница. Сфоткаться с ней не успели», — именно так подписала фото в своем микроблоге Грибалева.

К числу счастливых родителей выпускников примкнули телеведущая Тамара Лисицкая и ведущий Егор Хрусталев. Об этом пишет «Комсомольская правда Беларусь».

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