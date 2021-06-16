«Про его сына наговорили глупостей»: сноха «главного цыгана СССР» Сличенко заступилась за артиста

Как отметила Валентина, наследник актера не проигрывал в казино пять квартир.

Сноха худрука единственного в стране цыганского театра «Ромэн» Николая Сличенко Валентина заступилась за народного артиста СССР. Она заявила, что это все неправдоподобные слухи будто бы его сын Алексей проиграл пять квартир в казино и оставил собственную мать на улице.

По словам Валентины, вторая жена актера Тамилла никогда не хотела мешать общению Николая Сличенко и его сына от прошлого брака. Более того, Алексей называл ее мамой, а вот с родной родительницей Сетарой был в плохих отношениях. Он не забыл, что мать отдала его в интернат после развода со Сличенко.

«Я однажды свекровь упрекнула, что из-за нее Леша не получил образования, не имеет за плечами института. Какое упущение, говорю, когда такие связи, и он же не глупый человек. В ответ только отмахнулась. Она думала о себе. Чего она там себе напридумывала. Ей 90 лет. Про Лешу наговорила глупостей. Не проигрывал он в казино квартиры!»

Сноха Николая Сличенко

Ранее первая жена актера Сетара пришла на программу к Андрею Малахову и заявила, что девять лет живет в пансионате. Она обвинила сына Алексея в проигрыше в казино пяти квартир, сообщает «Комсомольская правда».

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