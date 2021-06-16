«И это не шутка»: Анастасия Решетова назвала вещь, без которой никогда не выйдет на улицу

Как отметила модель, ей важно всегда оставаться на связи.

Модель Анастасия Решетова заявила, что никогда не выйдет на улицу без телефона. Ей очень важно всегда быть на связи с близкими, коллегами и друзьями.

«И это не шутка. В нем вся работа, проекты, контакты, мне важно быть всегда на связи». Анастасия Решетова

Как отметила бывшая возлюбленная рэпера Тимати, она достаточно часто знакомится с мужчинами. Обычно это происходит в общих компаниях или каких-то культурных мероприятиях. По словам звезды, ей вовсе не сложно налаживать контакты с представителями сильного пола. Сегодня она не нуждается в большом количестве знакомых. Круг ее общения достаточно узок, сообщает портал peopletalk.ru.

Напомним, что Анастасия Решетова родила от Тимати сына Ратмира. Причем с музыкантом они расстались, когда их наследнику не было и годика. Несколько раз модель очень пространно рассказывала, почему рухнули их отношения. В какой-то момент с Тимати они просто перестали понимать друг друга и поняли, что им лучше жить раздельно.

Смотрите также: