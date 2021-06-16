На первом платье — изящная талия: Бузова в велюровом мини-платье под горчицу предстала на террасе

Говоря о своей стройной фигуре, экс-ведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова, не раз уточняла, что это плод ее многочасовых тренировок и правильного питания. Экс-возлюбленная шоумена Давида Манукяна тщательно следит за своим рационом, не позволяя себе ничего лишнего. После эфира на «Матч ТВ» поющая телеведущая вновь оказалась в центре внимания. Дело в том, что звезда не смогла сдержать слез в студии, отвечая на вопросы Дмитрия Губерниева.

На личной страничке микроблога Ольга Бузова поделилась свежим отпускным снимком. В кадре поющая телеведущая позировала на террасе с бокалом свежевыжатого сока. Экс-возлюбленная Давида Манукяна примерила акцентное велюровое мини-платье, умело подчеркнув стройную талию. Примечательно, что певица сделала ставку на модный горчичный цвет, который прекрасно оттенял бронзовый загар теледивы.

«Оленька, ты лучшая! Не слушай никого и не лей свои слезки», «Какая стройная, словно кипарис», «Фигурка на зависть», «Сок по утрам?! Умничка», «Полезное утро, классно!!», «Тонкая талия — просто загляденье», — пишут фолловеры.

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