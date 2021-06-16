«Никогда бы не промолчала»: как поссорились Успенская и Кудрявцева

В мире шоу-бизнеса, как известно, нередки ссоры между звездами. К примеру, в прошлом году телеведущая Лера Кудрявцева сильно поругалась с «королевой русского шансона» Любовью Успенской. В феврале 2020 года на программу «Звезды сошлись» пожаловала дочь исполнительницы Татьяна Плаксина. Она рассказала о притеснениях матери. Позже Успенская заявила, что не ожидала от подруги такой «подставы». Кудрявцева, по мнению Успенской, должна была предупредить о визите наследницы.

В ответ Кудрявцева заметила, что она не продюсер программы и привыкла делать то, что ей говорят. Также она заметила, что не получает таких гонораров, как Успенская. Ответ исполнительницы не заставил себя ждать.

«Если ты подруга. Я бы никогда не промолчала. Мне плевать на продюсеров. Если я, допустим, могла где-то доказать, что я честная, я пойду против всех. Всегда такой была и буду. Эти люди сами пошли на то, чтобы я вычеркнула их из жизни. И я не жалею». Любовь Успенская

Любопытно, что через какое-то время Кудрявцева принесла извинения Успенской, записав аудиосообщение. Певица переслала его одному из изданий. Кудрявцеву это, конечно, задело. Решить вопрос она планировала без привлечения журналистов, сообщает «АиФ».

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