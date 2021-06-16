Стопроцентный хит: красавица-дочь Елены Изаксон выгуляла ультрамодные шелковые брюки палаццо

Еще во время первой волны коронавируса дочка именитого композитора и музыканта Дмитрия Маликова занялась собственным бизнесом. Начать свое дело наследнице помог обеспеченный отец. Певец, впрочем, как и его красавица-жена Елена Изаксон, полностью поддерживает Стешу. Помимо того, что девушка учится на факультете международной журналистики МГИМО, она также находит время и на монетизацию своего увлечения. Стефания радует поклонниц модными и элегантными авторскими нарядами. Дочка композитора не скрывает, что с юности ей нравилось перешивать и декорировать платья.

В Storeis микроблога Стеша Маликова похвасталась ультрамодным костюмом, который стал стопроцентным хитом весны-лета 2021 года. Дочка певца примерила легкий шелковый жакет с фантазийным принтом и брюки палаццо — этот предмет женского гардероба пользуется собой популярностью. К своему лаконичному и расслабленному аутфиту Стефания подобрала кипенно-белую блузу и шоколадную сумочку, которую Маликова повесила через плечо.

Смотрите также: