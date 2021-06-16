«Танки грязи не боятся»: почему Алла Пугачева недолюбливает Леру Кудрявцеву

Телеведущую рейтинговых программ на канале НТВ «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись» Леру Кудрявцеву обожают за искренность и честность многие звезды шоу-бизнеса. Но есть и исключения. К примеру, у нее не сложились отношения с примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой.

Как-то на программу «Секрет на миллион» пожаловал бывший возлюбленный певицы композитор Сергей Челобанов. Во время беседы Кудрявцева, что называется, переступила черту. Стала спрашивать о его интимной жизни с Примадонной.

Позже Пугачева в программе «Пусть говорят» «проехалась» по Кудрявцевой, назвав ее «красивой девушкой, которая роется в помойке». Телеведущая вскоре ответила примадонне.

«Очень уважаемой мной Алле Борисовне я могу ответить только ее же словами, которые когда-то она мне сказала, когда мы беседовали о жизни и о работе: «Танки грязи не боятся!» Это ведь ваша фраза, Алла Борисовна? Журналистика и работа на телевидении, которой я занимаюсь и зарабатываю на жизнь уже 25 лет, — труд нелегкий, не всегда приятный».

Лера Кудрявцева

Напомним, что позже Лера Кудрявцева в одной из бесед с подписчиками замечала: она с примадонной и не думала ссориться. Не исключено, что Алла Пугачева так не считает, сообщает «АиФ».

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