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Нелепая смерть: звезда фильма «Исчезнувшая» Лиза Бейнс умерла после столкновения со скутером

Актрисе на момент смерти было 65 лет.

Нелепая смерть: звезда фильма «Исчезнувшая» Лиза Бейнс умерла после столкновения со скутером
Лиза Бейнс. Фото: Globallookpress.com

Звезда популярного фильма «Исчезнувшая» американская актриса Лиза Бейнс умерла после столкновения со скутером, которым управлял неизвестный.

Лиза Бейнс
Лиза Бейнс. Фото: Globallookpress.com

Установлено, что она переходила дорогу по пешеходному переходу в центре Нью-Йорка. Водитель сбил женщину, после чего уехал в неизвестном направлении. Причем на переход он выскочил на красный свет.

На место происшествия достаточно быстро подоспели медики. Они зафиксировали у актрисы черепно-мозговую травму. Она была доставлена в реанимацию местной больницы. Сейчас органы правопорядка ведут поиск человека, который сбил звезду.

Как отметил менеджер актрисы, все просто потрясены ее уходом из жизни. Она была беззаветно предана своей профессии и оставила яркий след в истории кинематографа.

Напомним, что Лиза Бейнс за свою карьеру сыграла в более чем восьмидесяти фильмах и сериалах. В том числе в картинах «Отель Нью-Хэмпшир», «Молодые стрелки», «Стрекоза», «Писатели свободы» и сериале «Отчаянные домохозяйки», сообщает портал nypost.com.

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АмерикаЛиза БейнсНовости googleНью-ЙоркФильм "Исчезнувшая"