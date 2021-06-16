Нелепая смерть: звезда фильма «Исчезнувшая» Лиза Бейнс умерла после столкновения со скутером

Звезда популярного фильма «Исчезнувшая» американская актриса Лиза Бейнс умерла после столкновения со скутером, которым управлял неизвестный.
Установлено, что она переходила дорогу по пешеходному переходу в центре Нью-Йорка. Водитель сбил женщину, после чего уехал в неизвестном направлении. Причем на переход он выскочил на красный свет.
На место происшествия достаточно быстро подоспели медики. Они зафиксировали у актрисы черепно-мозговую травму. Она была доставлена в реанимацию местной больницы. Сейчас органы правопорядка ведут поиск человека, который сбил звезду.
Как отметил менеджер актрисы, все просто потрясены ее уходом из жизни. Она была беззаветно предана своей профессии и оставила яркий след в истории кинематографа.
Напомним, что Лиза Бейнс за свою карьеру сыграла в более чем восьмидесяти фильмах и сериалах. В том числе в картинах «Отель Нью-Хэмпшир», «Молодые стрелки», «Стрекоза», «Писатели свободы» и сериале «Отчаянные домохозяйки», сообщает портал nypost.com.