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Дива на пляже: Пугачева в джинсовых мини-шортах сделала акцент на тонких щиколотках

Примадонна заметно постройнела и не перестает это подчеркивать.

Дива на пляже: Пугачева в джинсовых мини-шортах сделала акцент на тонких щиколотках
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

Еще историк моды Александр Васильев восхищался моложавой внешностью и стройной фигурой Аллы Пугачевой. В свои 72 года певица выглядит весьма и весьма эффектно. О чем не перестает говорить искусствовед. Так, ведущей программы «Модный приговор» на Первом канале уточнил, что если многих дам элегантного возраста он критикует за выбор нарядов длины мини, то примадонне он может позволить демонстрировать изящные щиколотки и стройные ноги. Тем более, что Алла Борисовна это вполне заслужила. Она не только сбросила лишний вес, но и поддерживает себя в форме.

Певица Алла Пугачева
Алла Пугачева в джинсовых мини-шортах похвасталась тонкими щиколотками. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

Так, на отдыхе Алла Пугачева предстала в джинсовых мини-шортах и ультрамодных лоферах, сделав акцент на тонких щиколотках. Поверх своего летнего одеяния певица накинула бежевую куртку.

«Какая хорошенькая, наша Аллуся!», «Просто стройняшка», «Рядом с любимым и глазки сияют», «Вот что значит Максим на руках носит!!», «Алла, какая умница, так похудеть! Просто юная девочка», «Есть в ней особое сияние, блеск в глазах», «Залюбовались вашей красотой и грацией», — пишут фолловеры.

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