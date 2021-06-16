Опрос Teleprogramma.pro: Макеева, Бузова или Собчак – кого бы вы убрали с экранов?

В конце мая Анастасия Макеева вышла замуж за Романа Малькова. Ради 39-летней актрисы он развелся с женой, которая родила ему четырех детей. Накануне бывшая и нынешняя жена бизнесмена встретились за кулисами одного ток-шоу. Между ними, по словам Светланы, завязалась перепалка, после которой Малькова планирует запустить петицию против Макеевой. Женщина хочет убрать актрису с экранов.

На днях еще один скандал произошел уже в студии другого телеканала. Комментатор Дмитрий Губерниев довел до слез Ольгу Бузову, которая пришла в студию поддержать российскую сборную по футболу. Журналист спросил у поющей ведущей, пьет ли она по утрам коньяк, чем вывел ее из себя. После этих случаев редакция Teleprogramma.pro запускает опрос среди читателей.

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