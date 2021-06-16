Все к месту: Наташа Королева умело подчеркнула фигуру «рваными» джинсами с бахромой

В одном из интервью Наташа Королева призналась, что поддерживать стройность и подтянутую фигуру ей помогает муж. Как только Сергей Глушко замечает, что его возлюбленная начинает набирать лишние килограммы, он тут же приводит ее в тренажерный зал и лично следит за тренировками, не давая жене спуску и возможности пропустить разминку.

Самой Наташе нравится привлекать внимание публики — в ход идут и элегантные наряды, и яркие концертные платья. На отдыхе к примеру, Королева предпочитает расслабленный стиль. Так, на одном из фото украинская дива предстала в «рваных» джинсах с бахромой и монохромной бархатной блузе с рукавами-буфами. Изюминкой образа стали ободок и пушистые тапочки.

Ранее в СМИ муссировались слухи о скорой женитьбе сына Наташи Королевой — Архипа. Однако сама певица заверила, что ее наследник с этим важным шагом спешить не будет. Он еще молод и впереди у него вся жизнь. Он еще успеет пойти в загс и отпраздновать пышную свадьбу.

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