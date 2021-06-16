«Сегодня нужно быть как LG gram»: Авербух получил престижную награду за свою неутомимую энергию

Хореограф отметил, что в современных условиях человеку необходимо быть мобильным, автономным и производительным.

Хореограф Илья Авербух высоко оценил получение престижной награды в номинации «Неутомимая энергия в зрелищных проектах» за креативность и многогранность талантов от компании LG Electronics, которая представила новые сверхлегкие, ультрапортативные и производительные модели ноутбука Gram.

«Энергия рождается из постоянного движения, от получаемых впечатлений и желания воплощать все новые и новые идеи в жизнь: из небольших креативных номеров на соревнованиях родились большие спектакли, из желания рассказать красивую историю — ледовые шоу. Я стараюсь сделать их идеальными для зрителя, много раз пересматриваю эпизоды. Сегодня нужно быть как LG gram: мобильным, автономным и очень производительным».

Илья Авербух

Кроме Авербуха, свои призы получили и другие известные личности. Награды «LG gram: Премия 2021» были вручены в следующих номинациях номинациях: «Утонченная легкость» — олимпийской чемпионке по художественной гимнастике Маргарите Мамун за волю к победе и мастерство, «Выносливость в невесомости» — летчику-космонавту Александру Лазуткину за мужество и неоценимый вклад в покорение космоса.

Награду «Широта возможностей и легкость воплощения» получил медиаменеджер и бизнесмен Арман Давлетьяров за масштабность проектов и яркость воплощения новых идей.

На презентации были и другие звезды. К примеру, телеведущая и основательница агентства PR trend Екатерина Одинцова, художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный, инфлюенсер Светлана Королева, певец и музыкант Родион Газманов. А также художник-модельер Алиса Толкачева, основательница сети салонов красоты «МильФей» Елена Темиргалиева и популярная актриса и телеведущая Олеся Судзиловская.

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