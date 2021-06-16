«Шехзаде Мустафа бы мимо не прошел»: Беррак Тюзюнатач в открытом бикини сверкнула наливным бюстом

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век», как считают многие ее поклонники, могла бы затмить и Мерьем Узерли в образе Хюррем султан.

Беррак Тюзюнатач в турецком сериале «Великолепный век» сыграла тайную возлюбленную, а потом и жену шехзаде Мустафы — Михринису. По сюжету она была дочерью самого близкого друга и визиря султана Сулеймана — Барбароссы Хызыр Хайреддина паши. Однако падишах не знал о том, что его старший наследник провел тайный никах с красавицей-наложницей, которая, к слову, в его гарем не входила.

Это еще больше усугубило ситуацию. Ведь и раньше отношения отца и сына нельзя было назвать доверительными. Все это поклонники «Великолепного века» знают из сюжетной линии.

В жизни Беррак Тюзюнатач от своего персонажа красавицы-турчанки отличается как небо и земля. И дело, конечно же, не во внешности. Актриса и сейчас может похвастаться идеальной фигурой. Трудно представить, чтобы Михриниса щеголяла по гарему в откровенных нарядах. А вот Беррак на пляже то и дело демонстрирует изящную фигуру в мини-бикини.

«Ох, какие полосочки белые на теле от трусиков», «От такой невестки Махидевран бы хлопнулась в обморок», «Вот вам и Михриниса! Шехзаде Мустафа бы дар речи потерял», «Она точно султанша?! Какие формы, ее бы на главную роль! Идеально бы смотрелась в образе Хюррем», «Фигурка отменная», «Весь гарем бы переполошила», «И это невестка Махидевран?», «Ну а что? Шехзаде Мустафа бы мимо не прошел!» — пишут фолловеры.

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