«Не очень ясно, чья измена была»: Богомолов засомневался в неверности Слепакова перед женой

Жена режиссера Константина Богомолова светская львица Ксения Собчак в Instagram разместила видео, на котором ее муж проводит обзор прессы, сидя в самолете.
«Добрый день, друзья. Это обзор прессы с Константином. Свежий выпуск «Комсомольской правды», который мы находим в самолетах «Аэрофлота». За что спасибо этой компании. Итак, новый свежий выпуск «Комсомольской правды». На обложке лицо Семена Слепакова, который разводится с дочкой миллиардера. Не очень ясно, чья измена была. Дочки миллиардера или Семена. Но вы об этом узнаете, если углубитесь в материал, который дан на странице 12 под рубрикой «Дела семейные». Это наша любимая с Ксенией рубрика – «Дела семейные».
Далее Богомолов перешел к театральному обзору.
«За роль в пьесе про Сталина Бузова получит полмиллиона рублей. Новый выпуск газеты знаменует собой новый этап. Вы видите, как обрезан череп Ольги Бузовой. Не очень понятно, что за страшная авария с ней произошла. Почему срезало череп под левый глаз?» — задался он вопросом.
Как отметил Богомолов, номер на самом деле получился событийным. Он порекомендовал всем покупать газету.
Напомним, что Константин Богомолов и Ксения Собчак вместе с 2019 года. Детей в этом браке пока на свет не появилось.