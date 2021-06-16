«Это не любовь с первого взгляда»: Разбегаев рассказал о молодой жене, которая младше на 16 лет

По словам актера, он не чувствует такой большой разницы в возрасте с супругой.

Актер Вячеслав Разбегаев в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей жене Татьяне. Она младше его на 16 лет, по профессии бухгалтер.

«С Таней я познакомился случайно. Это не любовь с первого взгляда. Мы встретились в Новый год в одном из клубов. Должна была выступать группа «Моральный кодекс». Она тоже пришла на концерт. Видимо, все сложилось просто. Она меня приняла такой, какой я есть. Тут сложно это описать словами. Это все на уровне внутренних чувств. Это как сон, который ты знаешь, а рассказать не можешь. Она на 16 лет младше меня». Вячеслав Разбегаев

Как отметил актер, ему с женой до сих пор есть о чем поговорить.

«После появления детей я стал более спокойным и терпимым ко многим вещам. Я хочу вырастить дочерей и дать им возможность проявить себя в этой жизни», — заметил актер.

Отметим, что у Вячеслава Разбегаева, которому сейчас 55 лет, трое детей. Причем у них с женой одни дочки.

Смотрите также: