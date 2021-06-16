«Мои парни помнят Жанну»: Новикова почтила память Фриске, опубликовав редкое фото

Жанна Фриске умерла шесть лет назад после продолжительной болезни. Свою творческую карьеру она начинала в группе «Блестящие», бывшие участницы которой ее ценили и уважали. В годовщину смерти Ксения Новикова почтила память подруги, опубликовав редкое фото тех времен.

«Сегодня мои дети, посмотрев мои сторис, посвященные Жанночке, сказали: «Мам, как 6 лет? Кажется, будто год прошел только…». Я рада, что мои парни помнят Жанну. Пусть только по клипам и фото, но помнят. И для них все тоже случилось как будто вчера… Жанна Владимировна, ты навсегда в наших сердцах…» — написала Новикова.

Фанаты певицы откликнулись на публикацию.

«Ту трагедию пережила, как будто лично Жанну знала! Самый классный состав! Вечная память», — писали пользователи Сети.

Смотрите также: