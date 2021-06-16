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«Рано я крест на себе поставил, оказывается»: Корчевников раскритиковал «испытательные браки»

Телеведущий оказался под впечатлением от опыта актера Вячеслава Разбегаева, который создал семью лишь в сорок лет.

«Рано я крест на себе поставил, оказывается»: Корчевников раскритиковал «испытательные браки»
Борис Корчевников. Фото: Globallookpress.com

Телеведущий Борис Корчевников в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» оказался под впечатлением от опыта актера Вячеслава Разбегаева, который пришел к нему в студию. Тот создал свою семью только в сорок лет.

«Ваши однокурсники по Школе-студии МХАТ рано женились. Маша Порошина вышла замуж за Гошу Куценко, Катя Семенова тоже. А вы почему не женились?» — спросил актера Корчевников.

Борис Корчевников и Вячеслав Разбегаев
Борис Корчевников и Вячеслав Разбегаев. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Я не был ни в кого влюблен на курсе. У меня были другие увлечения вне Школы-студии МХАТ», — заметил Разбегаев.

«Рано я крест на себе поставил, оказывается. Я согласен лучше один раз и на всю жизнь, чем жениться и разводиться. Так называемые испытательные браки — бред».

Борис Корчевников

«Вообще не поздно. Я не хотел повторять судьбу одногруппников по МХАТу», — заявил Разбегаев.

Напомним, что Борису Корчевникову скоро исполнится 39 лет. Он ни разу не был официально женат. При этом телеведущий мечтает о семье.

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