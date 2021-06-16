«По ту сторону звездной жизни»: Поплавская показала свой двухэтажный особняк и баню в Софрино

Актриса никогда не могла себе представить, что будет копаться на грядках.

Актриса Яна Поплавская в Instagram показала свой красивый двухэтажный особняк из бруса и баню в подмосковном Софрино. На даче она проводит все свое свободное время вместе с молодым мужем радиоведущим Евгением Яковлевым. Сегодня «Красная Шапочка советского кинематографа» обожает проводить время на грядках, чего раньше за ней не наблюдалось.

«По ту сторону звездной жизни! Тут тоже есть цветы, но не в букетах, а на клумбах. И это самые лучшие цветы! Никогда не могла представить себя в таком виде за таким занятием! Это фотография прошлого года, (ковидное лето) теперь все еще красивее и гуще! Соскучились по рассказам про дом Красной Шапочки? Скоро расскажу, что у нас нового!»

Яна Поплавская

«Яна, у вас прекрасный дом. Я о таком мечтаю», «Яночка, вы очень хорошо на грядках смотритесь», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Яна Поплавская живет в гражданском браке с Евгением Яковлевым. Он на 12 лет моложе звездной актрисы.

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