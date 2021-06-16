«Унижение ради рейтингов»: Погребняк высказалась о Бузовой

В российском шоу-бизнесе очередной скандал. Не успели утихнуть страсти вокруг выхода Ольги Бузовой на сцену МХАТа, как поющая ведущая вновь дала повод заговорить о себе. Накануне она побывала в студии «МАТЧ-ТВ», где расплакалась после вопроса Дмитрия Губерниева. В прямом эфире комментатор решил уточнить, пьет ли Ольга коньяк по утрам, процитировав вопрос Карлсона. Общество разделилось. Одни встали на защиту Губерниева, другие – Бузовой. В их числе оказалась и продюсер Мария Погребняк. В своем Instagram она сделала соответствующую публикацию.

«Унижение ради рейтингов. Губерниев просто хотел задеть Олю, то есть все его действия были специально спланированы. Это очень низкий поступок. Как для мужчины, так и для ведущего. То есть, вам нужны рейтинги, вы пригласили Олю Бузову, зная, что за ней идет вся ее миллионная аудитория, а чтобы выжать из этого похода все — решили ее просто довести», — написала Погребняк.

Жена футболиста также считает, что все произошедшее – это позор. Соответствующий хештег она поставила под своей публикацией.

Смотрите также: