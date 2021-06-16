Ургант на фоне скандала с Бузовой посоветовал Губерниеву обратить внимание на себя

Российские звезды продолжают обсуждать конфликт, который случился между Ольгой Бузовой и Дмитрием Губерниевым в прямом эфире «Матч ТВ». Напомним, журналист прошелся по знаниям футбольных школ звезды, а потом спросил, пьет ли она по утрам коньяк. Это настолько расстроило девушку, что она не смогла сдержать слез перед камерами.

Реакция общественности была бурной и самой разной. К примеру, Яна Рудковская и Дима Билан поддержали артистку, заявив, что Губерниев разговаривал с ней слишком жестко, кроме того, они против травли. А вот бывшая коллега по «Дому-2» Ольги Ксения Собчак, напротив, похвалила комментатора за то, что он «вывел неуча на чистую воду». «Губерниев, обожаю!» — с восторгом написала она в своем Instagram.

Максим Фадеев не стал занимать чью-либо сторону, а «похвалил Ольгу» за то, что она способна на многое в этом мире.

Не смог промолчать и Иван Ургант, который тоже постарался прокомментировать ситуацию максимально дипломатично, но выразив определенную критику в адрес спортивного журналиста.

«Оля расплакалась прямо во время прямого эфира «Матч ТВ», очень неприятная ситуация. Я посмотрел все это интервью, могу сказать одно — задавая яркие интересные вопросы, Дмитрий забывает задать главный вопрос своему стилисту», — сказал ведущий «Вечернего Урганта» и показал на фото Губерниева в желтом пиджаке.

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