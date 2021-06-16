«Одна не пропадет, детей вырастит»: Анна Калашникова высказалась о Ксении Бородиной и ее муже

Как отметила певица и актриса, она очень тепло относится к телеведущей.

Певица и актриса Анна Калашникова прокомментировала появившиеся слухи, что телеведущая Ксения Бородина рассталась со своим мужем бизнесменом Курбаном Омаровым.

По ее словам, она всегда очень тепло относилась к ведущей «Дома-2». При всей хрупкости Бородина остается настоящим бойцом. Как заверила Калашникова, история с возможной изменой Омарова завершится все-таки разводом. Но Ксения из нее должна выйти достойно, сообщает «Собеседник».

«У нее есть подушка безопасности, которую Ксюша обеспечила себе сама. Поэтому одна она не пропадет, детей вырастит». Анна Калашникова

Напомним, что Курбан Омаров, по неподтвержденным данным, съехал не так давно с квартиры жены. За последнее время ему приписали уже несколько романов. Причем с бывшими звездами проекта «Дом-2». Сначала он засветился на вечеринке с Ларой Фрост, а затем поужинал с Татой Блюменкранц. Причем с последней они даже поцеловались в щечку при встрече.

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