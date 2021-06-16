«Последний раз видели больше десяти лет назад»: соседи по питерской квартире потеряли Волочкову

Соседи балерины Анастасии Волочковой по ее квартире в Санкт-Петербурге по улице Итальянская, 4 заявили, что потеряли танцовщицу. По их словам, она давно не появляется в своих апартаментах, которые пытается сдать в аренду. Как известно, покупателей на элитное жилье уже много лет не находится.

«Мы последний раз видели Волочкову больше десяти лет назад, когда у нее здесь свадьба была. После этого она, может, еще несколько раз приезжала, но, видимо, ненадолго. Насколько знаю, квартиру эту она долго и безуспешно пыталась продать, но ценник, говорят, там космический — на сделку так никто и не вышел».

Соседи Анастасии Волочковой

Отметим, что желающим арендовать квартиру придется изрядно раскошелиться. Танцовщица просит 500 тысяч рублей в месяц. Плюс столько же придется оставить в залог. Причем необходимо выслать копию паспорта доверенному лицу звезды. Только после этого есть шанс на встречу с танцовщицей, сообщает «Комсомольская правда – Санкт-Петербург».

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Напомним, что в 2001 году Анастасии Волочковой жилье досталось в подарок от бизнесмена Сулеймана Керимова. Она до сих пор с теплотой в душе вспоминает мужчину, который, правда, на ней так и не женился.

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